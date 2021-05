French Open : Becker traut Zverev in Paris viel zu: „Bühne ist bereitet“

Ist bereit für die French Open: Alexander Zverev. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Paris Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker traut Alexander Zverev bei den French Open in diesem Jahr viel zu.

„Die Bühne ist bereitet, jetzt liegt es an ihm, einfach den nächsten Schritt zu gehen“, sagte Becker in einer vom TV-Sender Eurosport organisierten Online-Medienrunde. „Zverev ist seit vielen Jahren ein Top-Ten-Spieler. Er war im Finale der US Open. Er hat ein gutes Turnier in Melbourne Anfang des Jahres gespielt. Es fehlt ihm nicht mehr viel“, sagte Becker über die deutsche Nummer eins.

Zverev hatte im vergangenen Jahr im Endspiel der US Open in einem Fünf-Satz-Krimi gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren. Dabei fehlten dem gebürtigen Hamburger nur zwei Punkte zu seinem ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. „Es hat viel mit Erfahrung zu tun“, sagte Becker. Sicher könne Zverev noch das eine oder andere an seinem Spiel verbessern. „Aber das Wichtigste ist der Glaube.“

Die French Open in Paris beginnen am Sonntag. Bislang hat Zverev im Stade Roland Garros zwei Mal das Viertelfinale erreicht. In diesem Jahr will der Weltranglisten-Sechste mehr. Zuletzt gewann er das Masters-Turnier in Madrid und schlug dabei Rafael Nadal, Thiem und im Finale den Italiener Matteo Berrettini. „Er ist wieder da, wo er sein müsste, um zum Favoritenkreis zu gehören“, sagte Becker, der die French Open wieder als TV-Experte für Eurosport begleiten wird.