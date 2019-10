Bundesliga-Bestmarke : Bayerns Abhängigkeit von Torrekordler Lewandowski

München Als die meisten Teamkollegen den Kabinentrakt längst verlassen hatten, musste Robert Lewandowski immer noch Auskunft zu seinem nächsten Torrekord geben.

Der 31 Jahre alte Pole setzte sich beim mühseligen 2:1-Arbeitssieg des FC Bayern gegen Union Berlin ein Denkmal: An jedem der ersten neun Spieltage dieser Saison traf der schon 13 Mal erfolgreiche Torjäger. Das gelang keinem anderen Profi in 57 Jahren Fußball-Bundesliga, selbst „Bomber“ Gerd Müller nicht.

Lewandowski ist der, der immer trifft. Und damit auch dem Trainer hilft. „Wir sind wirklich froh, dass wir ihn haben. Er ist derjenige, der uns im Moment so weit oben hält“, äußerte Niko Kovac über die Tormaschine Lewandowski. Das Rekordtor, mit dem der Pole nach dem Volleytreffer von Abwehrspieler Benjamin Pavard auf 2:0 erhöhte, entstand kurios. Lewandowski schoss Union-Profi Felix Kroos an und spielte sich so mit einem ungewollten Doppelpass selbst frei. „Manchmal geht's mit dem Mitspieler, manchmal mit dem Gegenspieler“, scherzte der Stürmer. Er verließ das Stadion bestens gelaunt.

Zu Lewandowski fiel dem Ur-Bayer auch etwas ein. „Er macht das, wofür er geboren wurde.“ Tore schießen. „Er soll ruhig so weitermachen.“ Für Kovac befindet sich der polnische Nationalstürmer „in der Form seines Lebens“. 19 Treffer stehen nach 13 Partien in Bundesliga (13), Champions League (5) und DFB-Pokal (1) für Lewandowski zu Buche. In jedem Wettbewerb und in jedem einzelnen Spiel war er erfolgreich.