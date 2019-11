Bundesliga : Bayern-Tore, Gladbach-Patzer und zwei Premieren

Berlin Tabellenführer Gladbach verliert, Meister FC Bayern und Verfolger RB Leipzig holen auf: An der Spitze der Bundesliga ist es spannend. Ein Trainer-Debüt misslingt, ein weiteres steht am Sonntag im Fokus.

Der FC Bayern München ist unter Trainer Hansi Flick in der Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs. Gegen Fortuna Düsseldorf gab es für die Münchner den zweiten 4:0-Sieg in Serie - der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach schmolz auf einen Punkt.

Die Borussia patzte derweil bei Union Berlin. Größer werden die Sorgen in Bremen und trotz Trainerwechsels auch in Köln.

SPITZENREITER-BESIEGER: Mit dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach ärgerte Union Berlin erneut den Tabellenführer der Bundesliga. Zuvor war das bereits beim 3:1 gegen Borussia Dortmund am 3. Spieltag gelungen. Der letzte Aufsteiger, der das schaffte, war der FSV Mainz 05 in der Saison 2004/05 unter dem damaligen Trainer Jürgen Klopp.

FLICK-EFFEKT: Zwei Siege, 8:0 Tore - so lautet die beeindruckende Bilanz von Hansi Flick als Trainer des FC Bayern in der Bundesliga. Beim 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf präsentierte sich die Mannschaft spielfreudig und liegt nur noch einen Zähler hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. „Mir macht es Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Mannschaft setzt es hervorragend um“, lobte Flick.

FRUST: Selbst der Lieblingsgegner FC Schalke 04 half Werder Bremen dieses Mal nicht. Nach dem 1:2 gegen die Königsblauen warten die Norddeutschen seit acht Liga-Spielen auf einen Sieg. „Das Ergebnis ist frustrierend“, sagte Maximilian Eggestein. Aufgeben will Coach Florian Kohfeldt dennoch nicht: „Genau jetzt ist es wichtig, zusammenzustehen. Ich kenne meine Jungs. Die werden zusammenhalten.“

KRISENDUELL: Der FC Augsburg und Hertha BSC laufen ihren Ansprüchen hinterher. Die Berliner sind in der Liga seit vier Spielen ohne Sieg, Augsburg hat erst zehn Punkte aus elf Spielen. Der Verlierer des Duells am Sonntag (15.30 Uhr) stürzt weiter in Richtung Abstiegszone.