DFB-Pokal : Bayern ohne Perisic gegen Hoffenheim - Hernández zurück

München Der FC Bayern München muss das Pokal-Achtelfinale gegen die TSG 1899 Hoffenheim ohne Ivan Perisic bestreiten.

Der Flügelspieler verletzte sich am Dienstag im Abschlusstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Der 31 Jahre alte Kroate habe sich eine Fraktur am Außenknöchel zugezogen, die „verschraubt werden“ müsse, sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor dem Pokalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky).