Bundesliga : Bayer klärt Trainer-Personalie: Coach Bosz verlängert

Leverkusen Wie erwartet bleibt Peter Bosz auch über das Saisonende hinaus Trainer bei Bayer Leverkusen. Der Werksclub verlängerte den Vertrag um zwei Jahre.

Rechtzeitig vor dem Rückrundenauftakt am Sonntag beim Spiel gegen den SC Paderborn (18.00 Uhr/Sky) hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen die wichtigste Personalie geklärt und Trainer Peter Bosz an sich gebunden.

Bosz erklärte, dass er großen Spaß an der Arbeit mit dem Team habe. „Die Jungs haben auch in schwierigen Phasen niemals nachgelassen und immer an unsere gemeinsam weiterentwickelte Idee des Fußballs geglaubt. Hier unterm Bayer-Kreuz ist eine Menge möglich“, sagte der 56-Jährige in einer Mitteilung.