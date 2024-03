Bundesliga Bayer feiert Alonso und gefühlt schon den Titel

„Es ist noch ein bisschen was zu tun“, sagte Alonso zur Meister-Frage. Die Meisterschaft doch noch zu verspielen, erscheint nur theoretisch möglich - besonders bei einer Mannschaft, die in 39 Pflichtspielen dieser Saison nicht zu schlagen war. In der Bundesliga ließ Bayer in 27 Partien nur acht Punkte liegen. Dazu kommt der Last-Minute-Faktor wie gegen Hoffenheim. „Das war wieder ein weiterer Meilenstein“, sagte Robert Andrich, der eine Kombination mit Florian Wirtz und Jonathan Tah zum Ausgleich in der 88. Minute genutzt hatte.