Major League Baseball : Baseball-Profi wegen sexueller Gewalt ohne Gehalt gesperrt

Los Angeles Trevor Bauer von den Los Angeles Dodgers soll eine Frau beim Sex gegen ihren Willen misshandelt haben. Die Vorwürfe, die Bauer bestreitet, könnten ihn nun mehr als 60 Millionen US-Dollar kosten.

Bauer bestreitet die Vorwürfe und will sich vor einem Schiedsgericht gegen die Sperre wehren, teilte er nach Bekanntmachung der Strafe durch die MLB am Freitag (Ortszeit) mit. Nach Angaben von US-Medien entgehen Bauer in dieser und der kommenden Saison insgesamt etwas mehr als 60 Millionen US-Dollar Gehalt, sollte er mit seiner Berufung keinen Erfolg haben.