Bahnrad-EM : Bahn-Verfolgerinnen setzen Aufwärtstrend mit EM-Silber fort

Apeldoorn Der Aufschwung der deutschen Verfolgerinnen geht weiter, nur der historische erste Triumph bei einer Welt- oder Europameisterschaft blieb dem Quartett bei der EM in Apeldoorn noch verwehrt.

Am Mittwoch hatte die Mannschaft in 4:16,328 Minuten zudem einen deutschen Rekord gefahren. Nach den Plätzen zehn (2016), acht (2017) und drei (2018) stand das BDR-Quartett erneut auf dem Podium und sammelte als Zweiter zudem ganz wichtige Punkte in der Qualifikation für die Olympischen Spiele. „Der Trend ist super – ich habe nichts dagegen, wenn es so weitergeht“, sagte Bundestrainer André Korff.