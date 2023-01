Tennis : Australian Open: Ein Traumfinale für die Geschichtsbücher

Novak Djokovic will sich bei den Australian Open krönen. Foto: Aaron Favila/AP/dpa

Melbourne Die Tennisfans fiebern dem Männer-Finale bei den Australian Open zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas entgegen. Die Favoritenrolle ist klar, doch der Außenseiter will überraschen.

Schon zuvor hatte der Serbe geäußert, sich an das French-Open-Finale 2021, das er nach einem 0:2-Satzrückstand gegen Tsitsipas noch gewinnen konnte, nicht mehr zu erinnern. Tsitsipas' Konter unmittelbar nach dem Finaleinzug in Melbourne lautete: „Ich kann mich auch nicht erinnern.“

Die Veranstalter des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres hoffen, dass sich nicht nur die Protagonisten an das Finale am Sonntag (9.30 Uhr MEZ/Eurosport) noch sehr lange erinnern werden. Stimmung in der Rod Laver Arena ist angesichts der zahlreichen und lautstarken griechischen und serbischen Fans garantiert.