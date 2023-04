NBA „Außergewöhlich“: Starker Schröder führt Lakers in Playoffs

Dann aber machte es doch noch Klick, und die Lakers arbeiteten sich zurück in die Partie und in eine gute Position - ganz so, wie sie es seit der All-Star-Pause im Februar auch in der Tabelle der Western Conference getan hatten. Dass es am Ende auch wieder unerklärliche Fehler gab: geschenkt. „Das ist wie die ganze Saison schon: immer den Blick nach vorn“, sagte Coach Ham.