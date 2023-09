US Open Ausgelaugter Zverev verpasst Überraschung gegen Alcaraz

Alexander Zverev gratulierte Carlos Alcaraz, winkte kurz ins Publikum und verschwand schnell in den Katakomben. Mit einer deutlichen Niederlage gegen den Weltranglistenersten verpasste der Olympiasieger seine dritte Halbfinal-Teilnahme bei den US Open in Serie. Ausgelaugt vom Kraftakt im Achtelfinale fehlte dem 26 Jahre alten Hamburger die Energie für eine Überraschung - nach 2:30 Stunden musste sich Zverev dem 20 Jahre alten Titelverteidiger aus Spanien am Mittwochabend (Ortszeit) mit 3:6, 2:6, 4:6 geschlagen geben.