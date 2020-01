Tennis-WTA-Turnier : Aus für Titelverteidigerin Görges und Siegemund in Auckland

Aus für Titelverteidigerin Görges und Siegemund in Auckland

Musste sich in Auckland vor dem Halbfinale verabschieden: Titelverteidigerin Julia Görges. Foto: Chris Symes/Photosport/AP/dpa.

Auckland Titelverteidigerin Julia Görges und Laura Siegemund sind beim Damentennis-Turnier in Auckland im Viertelfinale ausgeschieden.

Görges, die in den vergangenen beiden Jahren den Titel in Neuseelands Metropole geholt hatte, verlor 1:6, 4:6 gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark. Vor zwei Jahren hatte sich die Schleswig-Holsteinerin an gleicher Stelle noch im Endspiel durchgesetzt, diesmal verlor sie vier der letzten fünf Spiele im Match gegen Wozniacki, die ihre Karriere nach den anstehenden Australian Open beenden wird.