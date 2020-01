Bundesliga : Aus für Funkel in Düsseldorf - Rösler übernimmt

Aus für Funkel in Düsseldorf - Rösler übernimmt

Düsseldorf Die Trainer-Ära von Friedhelm Funkel ist zu Ende. Nach insgesamt mehr als 500 Bundesliga-Spielen auf der Bank war Düsseldorf Funkels letzte Station. Der Tabellenletzte stellt den bei den Fans beliebten 66-Jährigen frei und setzt im Abstiegskampf auf Uwe Rösler.

Erst geehrt, dann vertrieben. Fortuna Düsseldorf hat Friedhelm Funkel früher als erwartet in die Fußball-Rente geschickt und Uwe Rösler den ersten Trainerjob in der Bundesliga beschert.

Nur einen Tag nach der Auszeichnung von Funkel als Düsseldorfs Trainer des Jahres gab der Club die Trennung von dem 66 Jahre alten Routinier bekannt. Lediglich ein Sieg in den vergangenen neun Spielen und der Sturz auf den letzten Tabellenplatz besiegelten das in Fan-Kreisen umstrittene Aus. Nachfolger Rösler soll die Düsseldorfer vor dem Abstieg bewahren und erhielt einen auch für die 2. Liga gültigen Vertrag bis Sommer 2021.

„Ich bin seit 16 Jahren Trainer und einige Male in solchen Situationen gewesen. Ich habe die Energie, das mit der Mannschaft zu schaffen“, sagte der 51-Jährige. Für ihn sei die Bundesliga immer „ein Riesenziel“ gewesen: „Ich habe bei der Fortuna unterschrieben, das ist für mich eine einmalige Chance in Deutschland.“ Mit Blick auf das nächste Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) forderte Rösler: „Die Hütte muss brennen. Wir müssen mehr Tore schießen und Spiele gewinnen.“