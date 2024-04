Tennis „Aus einer normalen Familie“: Sinners Triumph mit Emotionen

Im Moment seines nächsten Triumphs dachte Jannik Sinner emotional an seine Herkunft - und seine Eltern. Mit dem Titelgewinn beim Masters-Turnier von Miami sprang der derzeitige Tennis-Dominator zugleich erstmals in seiner Karriere auf den zweiten Platz der Weltrangliste. „Das bedeutet mir viel. Das hätte niemand erwartet“, sagte der Südtiroler Sinner nach dem souveränen 6:3, 6:1 im Finale am Ostersonntag gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow. „Das ist ein großartiges Gefühl und ich hätte nie gedacht, an diesem Punkt anzukommen. Ich komme aus einer normalen Familie und mein Vater und meine Mutter arbeiten beide noch.“