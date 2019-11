Bundesliga : Augsburger „Schlag in die Fresse“ für Hertha BSC

Augsburg Mit einer desolaten Leistung unterliegt Hertha deutlich in Augsburg. Trainer Covic gerät durch das 0:4 noch mehr in Bedrängnis. Gegen Dortmund soll eine Wende gelingen. Torwart Rune Jarstein leistet sich schwere Fehler und fliegt vom Platz.

Der FC Augsburg hat mit seinem 50. Heimsieg in der Fußball-Bundesliga den Berliner Coach in noch größere Bedrängnis gebracht. „So zu verlieren ist schon ein Schlag in die Fresse“, kommentierte Nationalspieler Niklas Stark nach dem Berliner Untergang in Unterzahl schonungslos.