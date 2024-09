Eishockey Augsburg gewinnt DEL-Auftaktspiel gegen Ingolstadt

Nach nur einem Treffer in mehr als 50 Minuten Spielzeit wurde es in der Schlussphase torreich. Ingolstadts Alex Breton gelang nach 53 Minuten das verdiente 1:1. Nur zwölf Sekunden später erzielte Riley Damiani die erneute Augsburger Führung. Die egalisierte Philipp Krauß mit seinem Tor zum 2:2 (56.). Kunyk sorgte mit seinem zweiten Tor in der Extraspielzeit für die Entscheidung (63.).