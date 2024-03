Tennis Auf Spuren von Becker: Alcaraz besiegt die Selbstzweifel

Boris Becker teilte seinen Rekord gerne mit Carlos Alcaraz. Als erster Profi seit der deutschen Tennis-Ikone sicherte sich Spaniens Jungstar zum zweiten Mal in Serie den Titel beim Masters von Indian Wells im Alter von unter 21 Jahren. „Gratulation“, schrieb Becker an Alcaraz und verbreitete die Statistik in den sozialen Netzwerken. „Er kehrt wieder zu seinem Besten zurück.“