Tennis : Auch Siegemund verliert: Deutsche Niederlage beim United Cup

Sydney Auch Laura Siegemund verliert ihr Einzel beim United Cup, damit ist die Auftaktniederlage für das deutsche Tennis-Team perfekt. Olympiasieger Alexander Zverev hat dennoch Grund zum Jubeln.

Die Erfolge von Oscar Otte sowie Alexander Zverev und Siegemund im Doppel am Neujahrstag änderten nichts mehr an der 2:3-Niederlage zum Start des Turniers gegen Tschechien. Für das deutsche Tennis-Team geht es in Sydney nun am Montag und Dienstag gegen den letzten Gruppengegner USA weiter.