Nordische Ski-WM : Auch im Team chancenlos: Skispringerinnen auf Rang fünf

Oberstdorf Wie schon im Einzel am Vortag können Katharina Althaus&Co nicht mit den Topleuten mithalten. Eine frühere Erfolgsgarantin schaut nur zu.

Trotz der Goldmedaille beim Premierenevent vor zwei Jahren in Seefeld und des Heimvorteils auf der von vielen Trainings bestens bekannten Schanze waren die Deutschen nur mit Außenseiterchancen auf eine Medaille gestartet. Schon beim verpatzten WM-Auftakt am Vortag waren die besten Österreicherinnen, Sloweninnen und Norwegerinnen deutlich stärker gewesen.

Vor allem Leistungsträgerin Althaus zeigte zwar solide Sprünge auf 94 und 94,5 Meter, um die Top-Athletinnen um Marita Kramer aus Österreich oder die Slowenin Nika Kriznar zu gefährden, reichte das nicht. Beide sind nicht nur selbst stark, sondern springen auch in deutlich ausgeglichener besetzen Mannschaften. „Die drei Großen vorne sind in der Breite und in der Qualität sehr gut aufgestellt. Da schwächelt im Moment keiner“, sagte Bundestrainer Andreas Bauer in der ARD.