Tennis ATP-Finals: Sinner gewinnt Top-Duell gegen Djokovic

Damit ist in der Gruppe vor dem letzten Spieltag weiter alles offen. Am Donnerstag treffen Sinner und der von Boris Becker trainierte Däne Holger Rune aufeinander, der am Dienstag von der schnellen verletzungsbedingten Aufgabe von Stefanos Tsitsipas profitierte. Der Grieche musste bereits beim Stand von 1:2 aus seiner Sicht nach gerade einmal 17 Minuten wegen Rückenbeschwerden aufgeben und kann auch zu seinem letzten Match am Donnerstag nicht mehr antreten.