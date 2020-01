Turnier in Australien : ATP Cup: Rätselhafter Zverev-Auftritt besiegelt Niederlage

Brisbane Die deutschen Tennis-Herren um Spitzenspieler Alexander Zverev haben zum Auftakt des neuen ATP Cups eine Niederlage gegen Gastgeber Australien kassiert.

Der 22-jährige Zverev verlor mit einem rätselhaften und am Ende peinlichen Auftritt in Brisbane gegen Alex de Minaur 6:4, 6:7 (3:7), 2:6. Weil auch Jan-Lennard Struff zuvor gegen Nick Kyrgios den Kürzeren gezogen hatte, liegt die deutsche Auswahl von Teamkapitän Boris Becker mit 0:2 zurück. Das abschließende Doppel ist damit bedeutungslos.

An der Premiere des Team-Wettbewerbs in Sydney, Brisbane und Perth nehmen 24 Nationen mit etlichen Topspielern teil. Weitere deutsche Gruppengegner sind am Sonntag (8.30 Uhr/Sky) Griechenland und am Dienstag (0.00 Uhr/Sky) Kanada.