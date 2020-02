Handtuchwurf in sechster Runde : Arslan verliert WM-Kampf gegen Lerena

Göppingen Nach dem verpassten Rekord als ältester Box-Weltmeister der Geschichte war der fast 50 Jahre alte Firat Arslan vor allem traurig - und sauer.

Als Arslan mit dickem rechten Auge gut eine Stunde nach dem Kampf in der Pressekonferenz saß, war er noch immer sauer. „Er gehört nicht zu meinem Team. Es ist traurig, dass der Kampf so endet“, sagte Arslan. „Ich schätze Erol als Mensch, ich weiß, dass er an meine Gesundheit gedacht hat. Aber so geht das nicht.“ Ceylan habe kein Recht gehabt, das Handtuch zu werfen. „Das könnte ja sonst jeder machen, der sich um meine Gesundheit sorgt.“ Er sei noch nicht verteidigungsunfähig gewesen. „Meine Deckung war noch oben“, sagte Arslan. Ceylan dagegen betonte: „Er wäre schwer K.o. gegangen.“