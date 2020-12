Weltcup in Hochfilzen : Arbeit für den „Schieß-Guru“: Biathleten mit Luft nach oben

Hochfilzen So richtig einzuschätzen wussten die deutschen Biathletinnen das Ergebnis nach dem Staffelrennen von Hochfilzen nicht. Der Damen-Bundestrainer brachte es auf den Punkt. Bei den Männern ging später am Schießstand nicht viel.

Benedikt Doll wusste genau, was auf ihn zukommt. „Ich krieg sicherlich noch einen auf den Deckel von dem Engelbert, von unserem Schieß-Guru“, sagte Doll nach Platz elf im Jagdrennen beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen.

Genau wie für Lesser, der ebenfalls beim ersten Schießen zweimal in die Strafrunde musste, war das Rennen in Österreich für Doll schon früh so gut wie gelaufen. „Das regt mich richtig auf“, schimpfte der Sprint-Achte vom Vortag und gab zu: „Ich habe mich nicht so richtig konzentriert und die zwei Fehler leichtsinnig geschossen.“