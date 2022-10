Tennis : Anwalt: Djokovic hat Chancen für Einreise nach Australien

Der 35-jährige Djokovic will im kommenden Januar beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne starten. Foto: Armin Durgut/AP/dpa

Melbourne Tennis-Star Novak Djokovic könnte nach Ansicht eines Experten trotz seines Einreiseverbots gute Chancen auf die Teilnahme an den Australian Open haben.

Tennisstar mit dreijährigem Einreiseverbot

Der 35-jährige Djokovic will im kommenden Januar beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne starten, wie Turnierchef Craig Tiley am Mittwoch angekündigt hatte. Es liege an dem Serben selbst, „die Situation“ mit der Regierung zu klären. Der nicht gegen Covid-19 geimpfte Djokovic hatte Australien nach seiner Einreise zu den Australian Open im Januar dieses Jahres nach einem Rechtsstreit wieder verlassen müssen. Dazu wurde er mit einem dreijährigen Einreiseverbot für das Land belegt.