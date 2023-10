Tennis Angeschlagener Zverev im Viertelfinale: Ausruhen und erholen

Zverev nimmt in Peking seinen insgesamt 22. ATP-Turniersieg und seinen dritten in dieser Saison ins Visier. Zuletzt hatte er im chinesischen Chengdu triumphiert und dies nach seiner schweren Knöchelverletzung als weiteren Schritt Richtung absoluter Weltspitze gewertet. Doch in Peking ist die Konkurrenz deutlich stärker, in einem möglichen Halbfinale könnte es zum Duell mit dem an Nummer zwei gesetzten Daniil Medwedew kommen, mit dem sich Zverev in diesem Jahr schon viermal gemessen hat - dreimal mit dem besseren Ende für den Russen.