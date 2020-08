Tennis in New York : Angelique Kerber spielt sich bei US Open in Runde zwei

Angelique Kerber hat ihr Auftaktmatch bei den US Open gewonnen. Foto: Frank Franklin/AP/dpa

New York Angelique Kerber hat bei den US Open in New York als erste deutsche Tennisspielerin die zweite Runde erreicht. Die 32 Jahre alte Kielerin gewann ihr Auftaktmatch gegen Ajla Tomljanovic aus Australien klar mit 6:4, 6:4 und feierte damit ein erfolgreiches Comeback.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Für Kerber war es der erste Auftritt seit ihrem Achtelfinal-Aus im Januar bei den Australian Open. Die deutsche Nummer eins, die 2016 in New York den Titel gewann, benötigte nur 1:28 Stunden für ihren Erfolg. In der zweiten Runde könnte es nun zu einem deutschen Duell mit Anna-Lena Friedsam kommen, die in ihrer ersten Runde auf Caroline Dolehide aus den USA trifft.