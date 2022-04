dpa-Interview : Angelique Kerber: Freu mich auf Aufgaben im „Hier und Jetzt“

Nur-Sultan In Kasachstan bestreiten die deutschen Tennis-Damen am 15. und 16. April eine knifflige Partie im Billie Jean King Cup. Angeführt wird das Team von Angelique Kerber.

Angelique Kerber ist sich für diesen Teamwettbewerb noch immer nicht zu schade. Fast 15 Jahre nach ihrem Debüt in der Auswahl führt die deutsche Nummer eins die deutschen Tennisspielerinnen an diesem Wochenende im Billie Jean King Cup in Kasachstan an.