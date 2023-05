Tennis Altmaier beim Turnier in Rom in Runde zwei

Alexander Zverev greift nach einem Freilos erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Der Olympiasieger bekommt es in seinem Auftaktspiel mit dem Belgier David Goffin zu tun. Jan-Lennard Struff, der in der vergangenen Woche beim Masters-1000-Event in Madrid überraschend das Finale erreicht hatte, verzichtet auf einen Start in Rom, um sich mit Blick auf die am 28. Mai beginnenden French Open zu erholen.