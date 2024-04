Tennis Alt oder nicht alt? Zverev vor Höhepunkten optimistisch

Wie befürchtet hatten die dunklen Wolken reichlich Regen und teils sogar Hagel auf die Anlage am Aumeisterweg geschüttet. Am Morgen hatte es in der bayerischen Landeshauptstadt sogar kurz geschneit - bei ungemütlichen Temperaturen um acht Grad hielt sich der Wohlfühlfaktor für Zverev auf dem Platz in Grenzen. Doch er blieb cool und kam durch ein 7:6 (7:3), 6:2 letztlich souverän weiter.