Eishockey-Topliga : Als erster NHL-Profi: Prokop macht Homosexualität öffentlich

Luke Prokop hat als erster NHL-Profi seine Homosexualität öffentlich gemacht - und bekam von Liga-Boss Gary Bettman (Bild) Zuspruch. Foto: John Locher/AP/dpa

Nashville Luke Prokop hat als erster Eishockey-Spieler der nordamerikanischen NHL seine Homosexualität öffentlich gemacht. Von seinem Club und der Liga bekommt er dafür viel Zuspruch.

Luke Prokop unterlegte seine Nachricht mit der Regenbogenflagge und schrieb: „Ich könnte nicht glücklicher sein.“ Als erster in der US-Profiliga NHL unter Vertrag stehende Eishockey-Spieler machte der 19-Jährige seine Homosexualität öffentlich.

„Heute bin ich stolz, öffentlich allen zu sagen, dass ich schwul bin“, schrieb der Verteidiger der Nashville Predators. Vor nicht einmal einem Monat hatte Footballprofi Carl Nassib von den Las Vegas Raiders sein viel beachtetes Coming-out im Profisport der USA.

„Es war eine lange Reise“

„Es war eine lange Reise, um an diesen Punkt in meinem Leben zu gelangen“, schrieb Prokop auf seinem Instagram-Kanal. „Von klein auf habe ich davon geträumt, ein NHL-Spieler zu sein, und ich glaube, ein authentisches Leben ermöglicht es mir, meine Chancen zu verbessern, damit meine Träume in Erfüllung gehen.“

Bisher habe es in der Geschichte der NHL noch keinen Spieler gegeben, der seine Homosexualität öffentlich gemacht hatte, berichtete ESPN - unabhängig davon, ob dieser noch aktiv ist oder bereits seine Laufbahn beendet hat. Prokop wurde 2020 von den Predators im Draft in der dritten Runde ausgewählt und verteidigte in der Vorsaison bei den Junioren in der Western Hockey League bei den Calgary Hitmen. Er habe seinen Entschluss schon im April gefasst, nachdem seine Saison corona-bedingt abgebrochen worden war, schrieb er.

Zuspruch von NHL-Boss

Zuspruch erhielt er sowohl von NHL-Boss Gary Bettman als auch von seinem Verein. In einem Statement verkündete Club-Präsident Sean Henry: „Die Organisation ist stolz auf Lukes Mut, den er mit seinem Coming-out zeigt. Wir werden ihn in den kommenden Tagen, Wochen und Jahren unterstützen, während er sich weiter entwickelt. Ein Ziel unserer Organisation ist die Gleichberechtigung für alle, einschließlich der LGBTQ-Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass Luke sich wohlfühlt, während er in seiner Karriere Fortschritte macht.“

Die englische Abkürzung LGBTQ+ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen, das Pluszeichen ist Platzhalter für weitere Identitäten und Geschlechter.