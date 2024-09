Paralympics in Paris „Alle geweint“: Emotionale Hausberger feiert Gold

Vorbei mit der Medaillensammlung in Clichy-sous-Bois muss es für Hausberger nicht sein. Am Samstag steht noch das abschließende Straßenrennen an. Bei der vergangenen WM in Glasgow wurde sie Dritte. „Da ist auf jeden Fall etwas drin“, strahlte sie. „Aber jetzt will ich erstmal feiern.“