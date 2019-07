Von Binche nach Épernay : Alaphilippe gewinnt dritte Etappe der 106. Tour de France

Épernay Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat die dritte Etappe der 106. Tour de France gewonnen und als erfolgreicher Ausreißer auch das Gelbe Trikot erobert.

Der 27 Jahre alte Bergkönig des vergangenen Jahres setzte sich am Montag nach 215 Kilometern auf dem am Ende hügeligen Teilstück von Binche nach Épernay mit 26 Sekunden Vorsprung vor dem Australier Michael Matthews und Jasper Stuyven aus Belgien durch. Bester Deutscher bei der ersten Ankunft in Frankreich der diesjährigen Tour war Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe auf Rang 28.