Champions League : Abwehrspieler als Torjäger: BVB feiert „Waffe“ Hakimi

Prag Als Abwehrspieler verpflichtet, als Torjäger gefeiert - die große Show von Achraf Hakimi versetzte Marco Reus ins Schwärmen.

„Er war eine Waffe für uns“, lobte der Dortmunder Kapitän nach dem Doppelpack des marokkanischen Fußball-Nationalspielers zum mühseligen 2:0 (1:0) von Borussia Dortmund in der Champions League bei Slavia Prag. Wirklich daran erinnern, wann ihm zuletzt zwei Treffer in einem Spiel gelungen waren, konnte sich der Leihspieler von Real Madrid nicht: „Als ich sehr klein war - glaube ich.“

Die Maßnahme von Trainer Lucien Favre, den Außenverteidiger in Prag als Flügelstürmer aufzubieten, erwies sich als kluger Schachzug und bewahrte den BVB nach zuletzt durchwachsenen Vorstellungen in der Bundesliga vor weiteren Diskussionen über mangelnde Mentalität. Michael Zorc wirkte wie von schweren Lasten befreit. „So ein Sieg ist durch nichts zu ersetzen“, kommentierte der Sportdirektor, „wir sind sehr erleichtert, weil wir die letzten drei Spiele nicht gewonnen haben.“

Der erst 20-jährige Hakimi nutzte seine immense Schnelligkeit, um die als stabil bekannte Abwehr der Tschechen zu überlisten und als erster Marokkaner zwei Treffer in einem Champions-League-Spiel zu erzielen. Das verhalf dem BVB nach dem 0:0 zwei Wochen zuvor gegen den FC Barcelona zur Tabellenführung in der kniffligen Gruppe F.

Nicht auszuschließen, dass Favre in Zukunft ähnliche „Moves“ plant und Hakimi häufiger in der Offensive einsetzt. Der Aushilfsstürmer von Prag wäre nicht gänzlich abgeneigt. „Ich kann diese Position spielen. Und der Trainer weiß, dass er diese Option hat.“

Hakimis Treffer in der 39. und 89. Minute dürften die Bemühungen der Vereinsführung verstärken, das nur bis zum kommenden Sommer ausgeliehene Talent fest zu verpflichten. Hans-Joachim Watzke sieht den BVB dabei nicht chancenlos. „Real ist auf seinen Positionen sehr gut besetzt. Ich höre von ihm nicht, dass er sofort wieder in seine Heimatstadt will. Mein Eindruck ist: Er fühlt sich in Dortmund wohl“, sagte der BVB-Geschäftsführer der „Süddeutschen Zeitung“.