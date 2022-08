US-Tennisstar : Abschiedstour: Serena Williams verliert auch zweites Spiel

Toronto US-Tennisstar Serena Williams hat auf ihrer Abschiedstour ihre zweite Niederlage einstecken müssen. Die 40-Jährige verlor beim Cincinnati Masters in Mason/Ohio mit 4:6, 0:6 gegen die 19 Jahre alte US-Open-Siegerin Emma Raducanu aus Großbritannien.

Das Hartplatz-Turnier, offiziell die Western & Southern Open, war die letzte Station der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Williams vor den am 29. August beginnenden US Open in New York. Williams hatte in der Vorwoche ihren baldigen Rücktritt angekündigt.