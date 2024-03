Weltcup Abschiedsgruß vom Sohn: Sektdusche für Rodel-Bundestrainer

Mit seiner Mannschaft hat Loch seit 2008 insgesamt 119 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen - an der Ausbeute ist sein Sohn Felix nicht ganz unschuldig. Nach dem letzten Männer-Rennen der Saison nahm der Papa ihn in den Arm. „Das ist ein perfektes Ende. Es war wirklich emotional als ich gesehen habe ich bin Zweiter. Da war ich glücklich, weil er glücklich ist“, sagte der 34-jährige Felix Loch.Nach zwei Einzel-Siegen in Lettland am vergangenen Wochenende kam der dreimalige Olympiasieger auf Platz zwei. Der 13-malige Weltmeister verpasste seinen 53. Karriere-Sieg im Weltcup, wurde aber in der Gesamtwertung noch Dritter hinter Langenhan und Tagessieger Kristers Aparjods aus Lettland.