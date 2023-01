Ski alpin : 84. Weltcupsieg: Shiffrin vor nächstem Meilenstein

Kronplatz- Ski-Superstar Mikaela Shiffrin fehlen nur noch zwei Siege zum Allzeit-Rekord der schwedischen Alpin-Legende Ingemar Stenmark.

Schon am Wochenende kann die Allrounderin die Bestmarke von Stenmark erreichen. Dann stehen in Tschechien zwei Rennen in ihrer Paradedisziplin Slalom an. „Klar, es ist möglich. Aber ich muss mich erst mal erholen und dann sehen, wie viel Energie ich aufbringen kann“, sagte die Alpin-Überfliegerin.