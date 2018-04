82. Masters in Augusta: Die Konkurrenz jagt den Tiger

Doch gewinnt er auch zum fünften Mal das „Green Jacket“? Diese Konkurrenten wollen ihm das Leben besonders schwer machen:

DIE FAVORITEN

Dustin Johnson: Im vergangenen Jahr war der Weltranglistenerste aus den USA der Top-Favorit auf dem Masters-Titel. Doch am Vorabend des ersten Major-Turniers des Jahres rutschte Johnson unglücklich auf der Treppe seines angemieteten Hauses aus und prellte sich den Rücken. Die Schmerzen waren so stark, dass er noch vor dem ersten Abschlag seinen Rückzug bekanntgab. In diesen Jahr will der 33 Jahre alte US-Open-Champion von 2016 zum ersten Mal den Titel beim Masters gewinnen.

Rory McIlroy: Auch dem Star aus Nordirland fehlt der Masters-Titel noch in seiner Sammlung. Alle anderen Majors, die British Open, die US Open sowie die PGA Championship, hat der 28-Jährige aus Holywood bereits gewonnen. Mit einem Sieg in Augusta könnte er den Karriere-Grand-Slam perfekt machen und erstmals ins „Green Jacket“ schlüpfen. Im Vorfeld des Masters gelang McIlroy beim Arnold Palmer Invitational ein überzeugender Erfolg gegen die gesamte Welt-Elite.

Bubba Watson: Rechtzeitig zum Masters stimmt die Form des 39-Jährigen aus Bagdad/US-Bundesstaat Florida wieder. Bei der Matchplay Championships im texanischen Austin setzte sich der zweifache Masters-Champion im Finalduell nach nur 12 Löchern eindrucksvoll gegen seinen Landsmann Kevin Kisner durch und feierte nach dem Gewinn der Genesis Open im Februar bereits seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr. In Augusta will er sich das dritte grüne Jackett holen.

DIE DEUTSCHEN

Bernhard Langer: Deutschlands Golf-Veteran hat zwei dieser Exemplare in seinem Haus in Florida hängen. Der inzwischen 60-Jährige triumphierte 1985 und 1993 in Augusta. Jetzt tritt der seit Jahren dominierende Spieler der US-Senioren-Tour bereits zum 35. Mal an der Magnolia Lane an. Der Routinier kennt alle Tücken des schweren Golfplatzes. US-Star Tiger Woods zählte den gebürtigen Anhausener im Vorfeld sogar zu den Favoriten auf den Masters-Titel.

Martin Kaymer: Noch ist das Masters nicht das Lieblingsturnier des 33-Jährigen. Der 16. Rang aus dem Vorjahr ist sein bisher bestes Resultat. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann schlägt zum elften Mal im Augusta National Golf Club ab.

