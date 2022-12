Basketball-Superstar : 60 Punkte: Doncic bricht Mavericks-Rekord von Nowitzki

Dallas- Luka Doncic knackt einen Rekord, den bisher Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks hielt. Der Slowene überragt bei einer Aufholjagd. Dennis Schröder gewinnt gegen Franz und Moritz Wagner.

Luka Doncic hat die Dallas Mavericks mit einem Rekord zu einem Heimerfolg über die New York Knicks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA geführt. Der Slowene erzielte beim 126:121 (55:63) mit 60 Punkten nach Verlängerung eine Team-Bestmarke. Die alte hatte bislang Dirk Nowitzki mit 53 Zählern gehalten.

Dank 21 Rebounds und zehn Assists kam Doncic zum siebten Mal in dieser Saison auf ein sogenanntes Triple Double mit zweistelligen Werten in drei statistischen Kategorien. Der 23-Jährige ist der erste Akteur der NBA-Geschichte, der in einer Partie die Werte von 60 Punkten, 20 Rebounds und zehn Assists erreicht hat. „Ich bin verdammt müde. Ich brauche zur Erholung ein Bier„, scherzte Doncic nach der Partie im TV-Interview.

Den Mavs gelang ein furioses Comeback im vierten Viertel: Bei 33 Sekunden auf der Uhr lagen die Gastgeber mit neun Zählern Differenz zurück, retteten sich aber noch in die Verlängerung. In den Schlusssekunden ging Doncic bei einem Drei-Punkte-Rückstand an die Freiwurflinie. Der Aufbauspieler traf den ersten Versuch, vergab absichtlich den zweiten, holte sich den Rebound und traf in der Luft zum Ausgleich.