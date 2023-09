Golf 44. Ryder Cup: Europas Golfer jubeln nach Tag eins

Auch am Nachmittag behielten die Europäer in der hitzigen Atmosphäre auf dem Golfplatz vor den Toren Roms die Nerven. McIlroy (Nordirland) und Matt Fitzpatrick (England) entschieden die Partie gegen Collin Morikawa und Xander Schauffele deutlich für sich. Die anderen drei Duelle endeten mit einem Remis. Am Samstag werden erneut acht Team-Duelle gespielt, ehe am Sonntag die anschließenden zwölf Einzelmatches auf dem Programm stehen.