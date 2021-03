NBA : 28 Schröder-Punkte reichen Lakers nicht zum Sieg

Sacramento Eine gute Leistung von Nationalspieler Dennis Schröder hat den Los Angeles Lakers nicht für einen Sieg vor der All-Star-Pause gereicht.

Allerdings verpasste er arg bedrängt Sekunden vor dem Ende auch einen Korberfolg, mit dem sich die Lakers die Führung hätten holen können. „Wir haben gekämpft und alles gegeben. Unglücklich, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte Schröder. „Wir haben insgesamt einen guten Job gemacht. Ich bin enttäuscht, dass wir es nicht gewonnen haben, aber wir werden bereit sein für die zweite Hälfte der Saison.“ James reiste wegen Problemen am Knöchel nicht mit nach Sacramento, soll beim Showspiel der Liga am Sonntag in Atlanta aber dabei sein können.