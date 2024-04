Tennis 22 Siege in 23 Spielen: Sinner gewinnt auch Masters in Miami

Im NFL-Stadion der Miami Dolphins hat Jannik Sinner erneut die Muskeln spielen lassen und erstmals in seiner Karriere das Masters dort gewonnen. Im Finale bezwang der 22-Jährige aus Italien den Bulgaren Grigor Dimitrow in nur 1:13 Stunden 6:3, 6:1. Für Sinner war es der 22. Sieg im 23. Spiel des Jahres - nach den Triumphen bei den Australian Open und in Rotterdam verlor er bislang nur das Finale von Indian Wells gegen Carlos Alcaraz. In der Weltrangliste zieht Sinner nun an dem Spanier vorbei und steht als erster Tennis-Profi aus Italien auf Rang zwei.