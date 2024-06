Basketball 18 Titel in der NBA: Celtics setzen sich die große Krone auf

In Dallas hatten die Mavericks am Freitag noch mit 38 Punkten Vorsprung gewonnen und so die Hoffnung der Fans auf ein Sensations-Comeback nach den drei Pleiten zum Start am Leben gehalten - nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen hatte das noch kein NBA-Team geschafft. Doch vor den lauten eigenen Fans machten die Celtics von Anfang an klar, dass sie sich keinen zweiten Patzer erlauben würden. In den letzten zwei Minuten des ersten Viertels sorgte Boston mit einem 12:3-Lauf für Begeisterung auf den Rängen, zur Halbzeit betrug der Vorsprung 21 Punkte. In der zweiten Halbzeit konnten die Celtics ihren Vorsprung verwalten, weil die Mavericks nie wirklich gefährlich wurden.