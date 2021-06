Golf-Major-Turnier : 121. US Open: Kaymer schafft Cut nach klarer Steigerung

Steigerte sich am zweiten Tag der 121. US Open: Martin Kaymer. Foto: David J. Phillip/AP/dpa

La Jolla Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat sich bei den 121. US Open am zweiten Tag stark verbessert und den Cut auf dem Torrey Pines Golf Course in La Jolla überstanden.