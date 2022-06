NBA-Finals : 116:100 gegen Warriors: Celtics wieder vorne

Boston Die Boston Celtics haben in der Finalserie um den NBA-Titel gegen die Golden State Warriors dank einer starken Leistung wieder die Führung übernommen.

Im ersten Heimspiel nach zwei Partien in San Francisco holten die Celtics um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis am Mittwochabend (Ortszeit) ein 116:100 (68:56). In der Serie nach dem Modus Best of Seven führen die Celtics nun 2:1 und brauchen noch zwei weitere Siege für die 18. Meisterschaft ihrer Geschichte. Damit wäre Boston wieder alleine Rekordmeister vor den Los Angeles Lakers, die derzeit ebenfalls auf 17 Titel kommen.