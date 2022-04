Billie Jean King Cup : 0:2 in Kasachstan: Tennis-Damen droht Abstieg

0:2 in Kasachstan: Tennis-Damen droht Abstieg

Verlor ihr Auftaktmatch in Nur-Sultan: Angelique Kerber. Foto: Charles Baus/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Nur-Sultan Die deutschen Tennis-Damen um Angelique Kerber haben im Billie Jean King Cup einen schlechten Start in die Auswärtspartie gegen Kasachstan erwischt. Die Chance auf die Finals ist nur noch sehr gering.

Nach zwei Einzel-Niederlagen beim Qualifikationsspiel in Nur-Sultan droht den deutschen Tennis-Damen im Billie Jean King Cup der Kampf gegen den Abstieg. Als deutsche Topspielerin unterlag die leicht favorisierte Kerber gegen Julia Putinzewa nach knapp zwei Stunden mit 6:3, 3:6, 2:6. Laura Siegemund hatte beim 0:6, 1:6 im Duell mit der Weltranglisten-19. Jelena Rybakina keine Chance.

Durch den 0:2-Rückstand muss die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds am Samstag beide Einzel und das abschließende Doppel gewinnen, um doch noch die Finals vom 8. bis 13. November zu erreichen. Ansonsten geht es in dem Team-Wettbewerb, der früher Fed Cup hieß, am 11./12. November gegen den Abstieg.