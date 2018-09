Lisicki gewinnt erstmals seit Februar ein Match

Als nächstes trifft die 28 Jahre alte Lisicki bei dem mit rund 195.000 Euro dotierten Hartplatz-Turnier auf die Spanierin Sara Sorribes Tormo oder Julia Putinzewa aus Kasachstan.

Die frühere Wimbledon-Finalistin Lisicki wurde zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen, erreicht seit langem nicht mehr ihre einstige Form und steht in der Weltrangliste momentan nur auf Platz 227.

Neben Lisicki ist bei dem Turnier in China auch noch Andrea Petkovic am Start. Die Darmstädterin trifft in ihrem Auftaktmatch auf die australische Qualifikantin Lizette Cabrera.

(dpa)