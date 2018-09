später lesen Tennisturnier in Metz Peter Gojowczyk scheitert im Achtelfinale an Kei Nishikori FOTO: AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN FOTO: AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Teilen

Vorjahressieger Peter Gojowczyk ist im Achtelfinale des ATP-Tennisturniers in Metz erwartungsgemäß ausgeschieden. Der 29-jährige Münchner verlor am Mittwoch gegen den an Position eins gesetzten Japaner Kei Nishikori 6:7 (4:7), 3:6.