Jan-Lennard Struff in St. Petersburg im Achtelfinale

Im Achtelfinale trifft Struff auf den an Position eins gesetzten Österreicher Dominic Thiem, der in der ersten Runde ein Freilos hatte.

Die Münchner Peter Gojowczyk (29) und Matthias Bachinger (31) absolvieren am Dienstagnachmittag jeweils ihre Erstrundenpartien beim ATP-Turnier in Metz. Titelverteidiger Gojowczyk trifft auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga, der nach siebenmonatiger Verletzungspause sein Comeback auf der ATP-Tour feiert. Der 33-Jährige hatte sich im Februar beim ATP-Turnier in Montpellier eine Meniskusverletzung zugezogen und sich im April einer Operation unterziehen müssen. Qualifikant Bachinger spielt gegen den Spanier Jaume Munar.

Bereits am Montag hatte Lucky Loser Yannick Maden, der in Metz für Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ins Hauptfeld gerückt war, sein Auftaktmatch gegen Mischa Zverev (Hamburg) 7:5, 4:6, 6:1 gewonnen. Maden trifft nun auf den Sieger des französischen Duells zwischen Quentin Halys und Davis-Cup-Spieler Benoit Paire. Maximilian Marterer (Nürnberg) schied gegen Litauer Ricardas Berankis aus.

(SID)