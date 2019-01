Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev hat Andy Murray als „echte Legende“ im Tennis gewürdigt und ihm nach dem angekündigten nahenden Karriereende alles Gute gewünscht. „Wir Spieler wissen, was du in den vergangenen Monaten und Jahren durchgemacht hast, und wir alle hoffen wirklich, dass du es hoffentlich noch ein paarmal genießen kannst, zu spielen“, schrieb der Weltranglistenvierte am Freitag in Englisch auf Instagram. „Ich möchte dir nur das Beste für deine letzten Australian Open wünschen. Ich werde dir zuschauen und für Sir Andy jubeln.“

Der frühere Weltranglisten-Erste und zweimalige Wimbledonsieger Murray hatte zuvor angekündigt, seine Karriere wegen anhaltender Hüftprobleme möglicherweise schon nach den bevorstehenden Australian Open zu beenden, spätestens aber im Sommer in Wimbledon. In der ersten Runde der Australian Open, die am Montag in Melbourne beginnen, trifft der 31 Jahre alte Schotte auf den Spanier Roberto Bautista Agut und hat damit eine schwierige Aufgabe vor sich.

(lt/dpa)