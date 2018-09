Qualifikant Bachinger zieht erstmals in ein ATP-Finale ein

Der 31-Jährige Münchner setzte sich nach einer Energieleistung im Halbfinale gegen seinen Kontrahenten aus Japan mit 2:6, 6:4, 7:5 durch und zog damit erstmals in ein ATP-Endspiel ein.

Bachinger verwandelte nach 2:10 Stunden seinen ersten Matchball zum Triumph. Sein Gegner im Finale am Sonntag (15.45 Uhr) ist der Franzose Gilles Simon. Bachinger, der seit 2005 Tennisprofi ist, hatte zuvor erst zweimal ein ATP-Halbfinale erreicht: in Bukarest 2012 und 2014 in Stockholm.

Nishikori, der in New York erst am späteren Champion Novak Djokovic gescheitert war, hatte im dritten Satz die große Chance zur Vorentscheidung, konnte aber beim Stand von 3:3 und 40:0 drei Breakbälle nicht nutzen. Bachinger kämpfte sich zurück und belohnte sich seinerseits mit dem entscheidenden Break zum 7:5.

(sid/ako)